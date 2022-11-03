Група Єрмака-Макфола презентувала документ з IT-санкціями проти Росії

"Попри те, що багато країн, які наклали санкції, запровадили обмеження на продаж військових компонентів і допоміжних систем для Росії, іноземне програмне забезпечення, послуги, технічна інфраструктура, інтелектуальна власність та інші менш матеріальні об’єкти поки що не підпадають під санкції чи обмеження. Саме тому наша експертна група взяла це питання в роботу й пропонує конкретні ефективні заходи", - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За даними експертів, ворог покладається на іноземні ІТ у командуванні своєю армією, веденні вогню, здійсненні розвідки, контролі інформаційного простору, атаках на українську кібернетичну та цивільну інфраструктуру й захисті власної інфраструктури.

Іноземні технології, які використовує Росія, охоплюють усе: від розширених серверів електронної пошти, можливостей керування мережею, інтелектуальних пристроїв, додатків програмного забезпечення як послуги, сервісів потокового відео й аж до систем автоматизованого проектування та виробництва (CAD/CAM) і можливостей інформаційного моделювання будівель (BIM), роботизованих компонентів, контролерів пристроїв, а також програмного забезпечення для проектування, виробництва та моделювання.

У робочому документі містяться рекомендації зацікавленим урядам та ІТ-компаніям вжити негайних заходів для:

Блокування доступу до ІТ, які підтримують російську військову машину та її використання проти України. Російські боєприпаси, ракети, системи наведення, артилерія, оборонне озброєння, низка видів важкої техніки, танків, підводних суден тощо базуються на компонентах або технологіях виробництва, які безпосередньо не належать Росії. Блокування доступу до ІТ, які дають Росії змогу вести інформаційну та кібервійну проти України та інших. Соціальні й рекламні мережі, традиційні засоби масової інформації та стратегічно сплановані пропагандистські кампанії проти ключових політичних фігур в Україні, держав, які накладають санкції, і російської опозиції є частиною програми постійного та всебічного керування громадською думкою, сіяння плутанини та спотворення публічних повідомлень на користь Росії.

На думку Єрмака, жорсткі ІТ-санкції стануть серйозною перешкодою як для російської військової машини в її операціях проти України, так і для здатності Росії використовувати свою інформаційну машину проти України, Заходу та російського населення.

Головною рекомендацією документа є заклик заблокувати для РФ можливість використовувати або отримувати ІТ, які містять програмне забезпечення, мікропрограми та компоненти, які були виготовлені будь-якою країною, що запровадила санкції.