Грозы, град и сильный ветер: в Киевской области ожидается ухудшение погоды

В среду днем, 29 июня, в Киевской области ожидается ухудшение погоды. В частности, грозы, град и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
Так, 29 июня в регионе прогнозируются грозы. В отдельных районах области возможен град и шквалы, скорость которых составит до 15-20 метров на секунду.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.
Напомним, сегодня в Украине жара. Однако несколько областей накроют дожди и грозы.
Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.