Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження в п'яти областях
Фото: в п'яти областях оголошене штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні оголошене штормове попередження. Негода вируватиме у п'яти областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень 11 серпня у південно-східній частині країни очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень
небезпечності, жовтий).
Негода зачепить наступні області:
- Харківську
- Донецьку
- Дніпропетровську
- Запорізьку
- Херсонську