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Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження в п'яти областях

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Середа 11 серпня 2021 08:36
Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження в п'яти областях Фото: в п'яти областях оголошене штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні оголошене штормове попередження. Негода вируватиме у п'яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вдень 11 серпня у південно-східній частині країни очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень
небезпечності, жовтий).

Негода зачепить наступні області:

  • Харківську
  • Донецьку
  • Дніпропетровську
  • Запорізьку
  • Херсонську

Грози, град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження в п'яти областях

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