Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: в Украине сегодня будет местами влажно и жарко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 13 июня, в Украине будет жаркая погода. Восточные, а также частично западные и южные регионы накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Волынской и Львовской областях. Ветер преимущественно северный со скоростью до 3-8 м / с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +14 +19, днем +27 +30 градусов;

на западе ночью +14 +16 градусов, а днем +27 + 29;

в восточных областях ночью +16 +18, днем +29 +31 градус;

на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;

в центральных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Ветер северный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.