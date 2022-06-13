ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 07:00
Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине сегодня будет местами влажно и жарко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 13 июня, в Украине будет жаркая погода. Восточные, а также частично западные и южные регионы накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Волынской и Львовской областях.

Ветер преимущественно северный со скоростью до 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +19, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +14 +16 градусов, а днем +27 + 29;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +29 +31 градус;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов.

Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода. Ветер северный, 3-8 м/с. Столбики термометров днем покажут +28 +31 градус, а ночью +14 +18.

Грозы и до +32 днем: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает