Грозовые ливни и жара до +34: прогноз погоды на выходные

Суббота

31 июля в Украине в большинстве областей будет сухо, однако в западных и восточных областях синоптики прогнозируют дождь и грозы.

Температура воздуха днем на западе составит +27 +31, а ночью +14 +17. В северных регионах в этот день будет +28 +31, а ночью +15 +18 градусов.

В центре страны, в частности в Киеве, будет солнечно и без осадков. Днем температура воздуха составит +29 +31, а ночью +16 +19. В восточных областях ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем составит +28 +31, а ночью +16 +20.

На юге страны днем ожидается +29 +32, а ночью +19 +22.

Воскресенье

В последний день недели в большинстве регионов Украины прогнозируются грозовые дожди. Однако жара не спадет.

В центральных регионах, в частности в Киеве, ожидаются дожди и грозы. Температура днем ожидается +28 +33, а ночью +17 +19. В западных областях также ожидаются дожди. Днем температура будет +26 +31, а ночью +14 +16.

Днем на востоке осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +30 +34, а ночью +16 +20.

На юге страны днем синоптики прогнозируют +29 +34, а ночью +19 +22.