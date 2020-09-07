Грозові дощі на заході і до +30 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ (РБК-Україна)

Погода в Україні у понеділок, 7 вересня, буде сонячною на більшій території країни. Грозові дощі очікуються лише в західних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, у всіх західних областях очікуються дощі з грозами. Температура повітря становитиме від +18 до +28 тепла, а вночі від +12 до +15 градусів. Прохолодніше буде у Волинській області.

У центрі і на півночі країни буде сонячно, проте можливий дощ з грозами в Житомирській області. Очікується від +26 до +30 тепла, вночі буде до +12 +16 градусів.

На південному сході України буде схожа температурна ситуація, але без дощів. Вдень очікується від +26 до +30 тепла, а вночі від +12 до +19 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 12 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 7 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме від +26 до +30 тепла, а вночі місцями опуститися до +11 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 7 вересня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, найближчими днями в Україні очікується похолодання, але наступного тижня температура знову може перевищити +30 тепла.

Крім цього, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів. Високий ризик пожеж в екосистемах буде зберігатися до 7 вересня.