Грозовые дожди по всей Украине: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 5 июля, будет дождливой во всех областях. Вместе с тем синоптики предупреждают о повсеместных грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра .

Прогноз погоды в областях

Синоптики прогнозируют, что осадки и грозы не обойдут сегодня ни одну область Украины. На юге ожидаются ливни.

Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +31 градуса. Ночью термометры покажут от +12 до +21 градуса.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также будет дождливая погода. Столицу предупреждают и о грозах. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов, а ночью термометры киевлян покажут от +17 до +19.