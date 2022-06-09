Грозовые дожди вернутся в один из регионов: прогноз погоды на сегодня

В Украине 9 июня местами ухудшится, в южных и западных регионах ожидаются небольшие дожди с грозами. На остальных территориях сухо и жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность. Без осадков, только на крайнем юге страны, днем местами и на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +15 +17, а днем поднимутся до +27 +29 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в июне в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.