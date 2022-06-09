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Грозовые дожди вернутся в один из регионов: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня грозовые дожди вернутся в один из регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине 9 июня местами ухудшится, в южных и западных регионах ожидаются небольшие дожди с грозами. На остальных территориях сухо и жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность. Без осадков, только на крайнем юге страны, днем местами и на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +16, днем +26 +29 градусов;
  • на западе ночью + 13 +16 градусов, а днем +27 + 29;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +29;
  • в центральных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +15 +17, а днем поднимутся до +27 +29 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в июне в Украине.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр