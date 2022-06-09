Грозовые дожди вернутся в один из регионов: прогноз погоды на сегодня

В Украине 9 июня местами ухудшится, в южных и западных регионах ожидаются небольшие дожди с грозами. На остальных территориях сухо и жарко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность. Без осадков, только на крайнем юге страны, днем местами и на Закарпатье кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +16, днем +26 +29 градусов;

на западе ночью + 13 +16 градусов, а днем +27 + 29;

в восточных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов;

на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +29;

в центральных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +15 +17, а днем поднимутся до +27 +29 градусов.