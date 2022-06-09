Грозові дощі повернуться в один із регіонів: прогноз погоди на сьогодні
В Україні 9 червня місцями погіршиться, у південних та західних регіонах очікуються невеликі дощі з грозами. На решті територій сухо та спекотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому півдні країни, вдень місцями і на Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +16, вдень +26 +29 градусів;
- на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +29;
- у східних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +29;
- у центральних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +15 +17, а вдень піднімуться до +27 +29 градусів.
Раніше синоптики розповіли, яка буде погода у червні в Україні.
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