Грозові дощі повернуться в один із регіонів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 9 червня місцями погіршиться, у південних та західних регіонах очікуються невеликі дощі з грозами. На решті територій сухо та спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому півдні країни, вдень місцями і на Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +16, вдень +26 +29 градусів;

на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +29;

у східних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +29;

у центральних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +15 +17, а вдень піднімуться до +27 +29 градусів.