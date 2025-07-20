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Грози і спека до +32: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 липня, буде з дощами та навіть грозами. Але у деяких регіонах очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у західних, північних та центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території опадів не очікується. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від +20 до +25 градусів. На півдні та сході очікується спека до +32 градусів.

Погода у Києві 

Сьогодні у столиці України хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі. 

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві +22 +24 градуси.

Нагадаємо, цього тижня Львів та область накрила сильна негода. Через дощі були затоплені вулиці, це призвело до ускладнень на дорогах.

Також зазначимо, що це не вперше у липні Львівська область потерпає від злив. Рятувальники зафіксували, що за одну добу випала річна норма дощів.

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