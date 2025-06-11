Гроза може тривати всю ніч: киян попередили про негоду

Погода в Україні 12 червня

В Україні прогнозують різке похолодання, місцями температура знизиться до +10 градусів. Але холод затримається лише на один день.

12 червня температура повітря в більшості регіонів коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, на сході потеплішає до +25 градусів, а на півдні - до +27 градусів.

Вітер місцями досягатиме штормових поривів до 15-20 метрів за секунду, тому синоптик радить бути обережними.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі походять трохи по півдню та центру. На решті території - без істотних опадів.

У Києві можливі локальні короткочасні дощі. До столиці прийде потужний північно-західний вітер зі штормовими поривами - подекуди до 15-20 м/с. Супроводжуватиметься це прохолодною погодою: вдень температура сягатиме лише +17 +19 градусів.

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