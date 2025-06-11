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Гроза може тривати всю ніч: киян попередили про негоду

Київ, Середа 11 червня 2025 21:49
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Гроза може тривати всю ніч: киян попередили про негоду Фото: гроза у Києві може тривати всю ніч (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та Київській області всю ніч, з 11 на 12 червня, очікується гроза та сильний вітер. Мешканцям столиці дали рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У найближчу годину 11 червня з утриманням вночі 12 червня в Києві та області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - зазначили у КМДА.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
  • Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Україні 12 червня

В Україні прогнозують різке похолодання, місцями температура знизиться до +10 градусів. Але холод затримається лише на один день.

12 червня температура повітря в більшості регіонів коливатиметься від +17 до +22 градусів тепла, на сході потеплішає до +25 градусів, а на півдні - до +27 градусів.

Вітер місцями досягатиме штормових поривів до 15-20 метрів за секунду, тому синоптик радить бути обережними.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у північних, східних областях, на Волині, Рівненщині, найближчої ночі походять трохи по півдню та центру. На решті території - без істотних опадів.

У Києві можливі локальні короткочасні дощі. До столиці прийде потужний північно-західний вітер зі штормовими поривами - подекуди до 15-20 м/с. Супроводжуватиметься це прохолодною погодою: вдень температура сягатиме лише +17 +19 градусів.

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