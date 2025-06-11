Гроза может продлиться всю ночь: киевлян предупредили о непогоде

В Киеве и Киевской области всю ночь, с 11 на 12 июня, ожидается гроза и сильный ветер. Жителям столицы дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

"В ближайший час 11 июня с удержанием ночью 12 июня в Киеве и области ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - отметили в КГГА.

Погода в Украине 12 июня

В Украине прогнозируют резкое похолодание, местами температура снизится до +10 градусов. Но холод задержится лишь на один день.

12 июня температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, на востоке потеплеет до +25 градусов, а на юге - до +27 градусов.

Ветер местами будет достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду, поэтому синоптик советует быть осторожными.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных, восточных областях, на Волыни, в Ровенской области, ближайшей ночью проходят немного по югу и центру. На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве возможны локальные кратковременные дожди. В столицу придет мощный северо-западный ветер со штормовыми порывами - местами до 15-20 м/с. Сопровождаться это будет прохладной погодой: днем температура будет достигать лишь +17 +19 градусов.

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