Гроза в Ивано-Франковске вывела из строя систему оповещений о тревоге

Сегодня, 14 августа, из-за грозы в Ивано-Франковске вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Курс".

Сообщается, что на данный момент нет возможности централизованного включения сирен и громкоговорителей. Аварийная бригада ГСЧС уже работает над выявлением неисправности.

На этот период руководство области будет получать уведомления через систему "Атрис" и группу в WhatsApp.

Оповещение населения будет проводиться через: