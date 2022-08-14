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Гроза в Ивано-Франковске вывела из строя систему оповещений о тревоге

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Ивано-Франковск, Воскресенье 14 августа 2022 19:17
Гроза в Ивано-Франковске вывела из строя систему оповещений о тревоге Фото: система оповещения вышла из строя из-за грозы (wikipedia.com)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 14 августа, из-за грозы в Ивано-Франковске вышла из строя аппаратура централизованного оповещения населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Курс".

Сообщается, что на данный момент нет возможности централизованного включения сирен и громкоговорителей. Аварийная бригада ГСЧС уже работает над выявлением неисправности.

На этот период руководство области будет получать уведомления через систему "Атрис" и группу в WhatsApp.

Оповещение населения будет проводиться через:

  • приложение "Тревога";
  • телерадиостудии;
  • сирены и громкоговорители ручного включения;
  • на странице ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее на этой неделе в Броварах сирены дали сбой во время воздушной тревоги.

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Ивано-Франковск
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