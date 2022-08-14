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Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу

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Івано-Франківськ, Неділя 14 серпня 2022 19:17
Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу Фото: система оповіщення вийшла з ладу через грозу (wikipedia.com)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 14 серпня, через грозу в Івано-Франківську вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Курс".

Повідомляється, що на даний момент немає можливості централізованого включення сирен і гучномовців. Аварійна бригада ДСНС вже працює над виявленням несправності.

На цей період керівництво області отримуватиме повідомлення через систему "Атріс" і групу у WhatsApp.

Оповіщення населення буде проводитися через:

  • додаток "Тривога";
  • телерадіостудії;
  • сирени та гучномовці ручного включення;
  • на сторінці ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Броварах сирени дали збій під час повітряної тривоги.

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Івано-Франківськ
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