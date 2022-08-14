Гроза в Івано-Франківську вивела з ладу систему сповіщень про тривогу
Фото: система оповіщення вийшла з ладу через грозу (wikipedia.com)
Сьогодні, 14 серпня, через грозу в Івано-Франківську вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Курс".
Повідомляється, що на даний момент немає можливості централізованого включення сирен і гучномовців. Аварійна бригада ДСНС вже працює над виявленням несправності.
На цей період керівництво області отримуватиме повідомлення через систему "Атріс" і групу у WhatsApp.
Оповіщення населення буде проводитися через:
- додаток "Тривога";
- телерадіостудії;
- сирени та гучномовці ручного включення;
- на сторінці ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, раніше цього тижня у Броварах сирени дали збій під час повітряної тривоги.
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