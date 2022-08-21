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От гроз до жары +34. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Фото: синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю 22-26 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Ближайшая рабочая неделя принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Поэтому желательно не забывать зонт и не терять солнцезащитные очки, они еще могут пригодиться.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 22 августа

В этот день без дождей не обойдется. Осадки, причем с грозами, накроют Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Черновицкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области. На остальной территории будет солнечно, местами пасмурно, но без осадков. Температура воздуха будет варьироваться днем +25…+32, ночью - +14…+21 в зависимости от региона.

Вторник, 23 августа

В этот день осадков не ожидается, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Жара на востоке Украины, "зацепит" Днепропетровскую и Запорожскую области. В самом жарком регионе температура воздуха днем будет колебаться в пределах +31…+34 днем и +18…+21 ночью. В Днепропетровской и Запорожской областях будет чуть холоднее - +30…+32 днем и +17…+20 - ночью. На остальной территории температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+31 днем и +13…+17 ночью.

Среда, 24 августа

Дожди с грозами так и не оставят западную часть Украины. При этом снижение температуры воздуха будет незначительным. На всей остальной территории солнечно, без осадков. Температурный режим останется в том же диапазоне.

Четверг, 25 августа

В этот день ожидается солнечная погода на всей территории Украины, в том числе и западной. Облачности или намека на осадки также не намечается. Температура днем будет находиться в пределах +29…+32 (но востоке - до +34). Ночью столбики термометра покажут +15…+18 (на востоке - +18...+20).

Пятница, 26 августа

Аналогичная погода ожидается и в этот день. Правда, настроения вряд ли прибавят осадки на юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым) и в Запорожской области. Температура воздуха, несмотря на осадки, здесь ниже не станет. Сохранится привычный температурный режим и на остальной территории.

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