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Гройсман: я не собираюсь участвовать в президентских выборах

НовостиПолитика    16.03.2018 - 19:00
Фото: Владимир Гройсман
Фото: Владимир Гройсман

Гройсман не собирается баллотироваться в президенты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

"Я не собираюсь участвовать в президентских выборах. Моя задача сделать Украину лучше на этой должности, на которой я есть сейчас", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что ему известно о слухах, якобы он собирается баллотироваться в президенты. Однако, его интересует работа в правительстве.

На вопрос журналиста Валерия Калныша о том, есть ли у Владимира Гройсмана внутрення готовность стать президентом страны, премьер ответил, что у него есть готовность к ответсвенности.

"Но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - добавил Гройсман.

Напомним, 28 февраля 2018 года в ходе пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда примет решение об участии в следующих президентских выборах.

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Теги: Владимир Гройсман
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