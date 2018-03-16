Гройсман: я не собираюсь участвовать в президентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

"Я не собираюсь участвовать в президентских выборах. Моя задача сделать Украину лучше на этой должности, на которой я есть сейчас", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что ему известно о слухах, якобы он собирается баллотироваться в президенты. Однако, его интересует работа в правительстве.

Політичний капітал є для мене другорядним. Я хочу зробити країну кращою в межах можливостей та компетенції. Це велика мотивація для мене. Знаю про розмови, про мої ніби-то політичні амбіції. Моя амбіція – зробити країну кращою. Я не збираюся брати участь в президентських виборах. pic.twitter.com/DaUVuKh5gI — Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

На вопрос журналиста Валерия Калныша о том, есть ли у Владимира Гройсмана внутрення готовность стать президентом страны, премьер ответил, что у него есть готовность к ответсвенности.

"Но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - добавил Гройсман.

Напомним, 28 февраля 2018 года в ходе пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко сообщил, когда примет решение об участии в следующих президентских выборах.