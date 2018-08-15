Гройсман закликав ЦВК знайти можливість для проведення виборів в об'єднаних громадах

Гройсман заявив, що рішення ЦВК зробило неможливим проведення в жовтні виборів у новостворених ОТГ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Центральну виборчу комісію (ЦВК) переглянути своє рішення щодо призначення і проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це глава уряду написав Facebook.

За його словами, рішення ЦВК зробило неможливим проведення в жовтні виборів у новостворених об'єднаних громадах.

"Днями ЦВК прийняла рішення, яке зробило неможливим проведення в жовтні виборів у новостворених об'єднаних громадах. Це рішення створює ризик гальмування децентралізації, яка сьогодні є однією з найбільш успішних і затребуваних реформ", - пише Гройсман.

Прем'єр заявив, що перешкоджати прагненню громад - неприпустимо.

"Тому я закликаю Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення і знайти можливість сприяти проведенню виборів у тих громадах, де вони були заплановані", - підкреслив Гройсман.

Фото (facebook.com/volodymyrgroysman/)

Нагадаємо, сьогодні громадська організація "Комітет виборців України" закликала ЦВК розблокувати процес призначення та проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах. У заяві КВУ відзначається, що така ситуація виникла після звернення ЦВК 9 серпня до комітету Верховної ради з правової політики і правосуддя. Так, згідно зі зверненням, Комісія відмовилася призначати вибори в об'єднаних громадах до отримання роз'яснення про особливості призначення таких виборів.