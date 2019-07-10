Гройсман доручив знайти кошти на парад до Дня незалежності

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне доручення глава уряду дав міністрам фінансів та оборони

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр-міністр зазначив, що підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо направлення 300 мільйонів гривень на премії українським військовослужбовцям.

"Щодо проведення параду. Я вважаю, що пропозиція президента (про направлення коштів військовим, - ред.) є абсолютно правильною, я її підтримую. Для нашого уряду питання фінансового забезпечення українського воїна було одним із пріоритетних", - наголосив глава уряду.

При цьому він підкреслив необхідність проведення військового параду 24 серпня.

"Ми маємо і провести військовий парад на 24 серпня. Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу. Вважаю, що під час цього параду мільйони українців можуть засвідчити свою повагу до українських героїв", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що парад до Дня незалежності можна провести не за рахунок соціальних виплат.

"Я би хотів сьогодні доручити міністру фінансів, міністру оборони ретельно порахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат… Ми вирішимо два питання - ініціативу про підвищення виплат та проведення параду не за рахунок соцвиплат. Ці пропозиції будуть надані президенту, і президент прийме остаточне рішення як верховний головнокомандувач", - підкреслив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради України Андрій Парубій закликав вийти на Хрещатик у День незалежності, щоб вшанувати захисників України.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. Він зазначив, що в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть перераховані українським військовим.