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Гройсман отчитался о поддержке фермеров за 9 месяцев 2018 года

Новости » АПК    24.10.2018 - 12:29
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Более 312 млн гривен правительство выделило фермерам на приобретение техники

В течение 9 месяцев 2018 года Кабинет министров Украины выделил 312 млн гривен украинским фермерам на приобретение сельхозтехники. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 24 октября, в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, это количество денег получили 2,7 тыс. агропроизводителей.

"Еще 103 тыс. украинцев получили 144 миллиона гривен дотации на телят, 1,2 тыс. агропредприятиям предоставлено 259 миллионов гривен на содержание коров", - сказал Гройсман.

Гройсман отчитался о поддержке фермеров за 9 месяцев 2018 года

Напомним, недавно Государственная служба статистики сообщала, что производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4,9%. В частности, объемы продукции растениеводства за 9 месяцев увеличились на 6,9%, объемы продукции животноводства - снизились на 0,1%.

Ранее РБК-Украина в материале "Продовольственная безопасность: как госдотации укрепляют агросектор" сообщало, что до конца 2018 бюджетного года Кабинет министров Украины планирует закрыть долги перед аграриями по государственным дотациям. На сентябрь из запланированных 6,3 млрд грн было освоено только 10%.

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