Гройсман відзвітував про підтримку фермерів за 9 місяців 2018 року

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Понад 312 млн гривень уряд виділив фермерам на придбання техніки

Протягом 9 місяців 2018 року Кабінет міністрів України виділив 312 млн гривень українським фермерам на придбання сільгосптехніки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у середу, 24 жовтня, у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, цю кількість грошей отримали 2,7 тис. агровиробників.

"Ще 103 тис. українців отримали 144 мільйони гривень дотації на телят, 1,2 тис. агропідприємствам надано 259 мільйонів гривень на утримання корів", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, нещодавно Державна служба статистики повідомляла, що виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-вересні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 4,9%. Зокрема, обсяги продукції рослинництва за 9 місяців збільшилися на 6,9% обсяги продукції тваринництва - зменшилися на 0,1%.

Раніше РБК-Україна у матеріалі "Продовольча безпека: як держдотації зміцнюють агросектор" повідомляло, що до кінця 2018 бюджетного року Кабінет міністрів України планує закрити борги перед аграріями за державними дотаціями. На вересень із запланованих 6,3 млрд грн було освоєно лише 10%.