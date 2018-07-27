Гройсман: нужно увеличить собственную добычу угля и уменьшить импорт

Новости Политика 27.07.2018 - 15:30
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Для достижения стабильности угольной отрасли следует добывать больше украинского угля, считает Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что для достижения стабильности угольной отрасли следует добывать больше украинского угля. Об этом он сказал во время правительственного совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Я готов помочь, более того, дал четкие, конкретные задачи, которые нужно решить, чтобы ситуация стала контролируемой. Нам нужно увеличить собственную добычу угля и уменьшить импорт. Там нет вопросов, которые невозможно решить в рамках Министерства и с помощью правительства и премьер-министра", - заявил Гройсман.

Он также сообщил, что в начале августа правительство ожидает комплексный план мероприятий, где были бы отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, планы аудита.

"Должны выйти на стабильность в отрасли. Задача поставлена, я буду ждать конкретного доклада и конкретных результатов", - резюмировал премьер-министр.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в январе-июне 2018 года Украина увеличила импорт угля каменного и антрацита на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 11 млн 84,65 тыс. т. Стоимость импортированного угля - $1 млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне 2017 ($1 млрд 256,894 млн). Больше всего приходится на российский уголь - 62,88% ($962,723 млн).

16 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилению защиты критической инфраструктуры". Среди указанных мер – модернизация блоков ТЭС, которые работают на импортном антраците с целью применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

По данным Главкома, 21 июня 2018 года Совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) принял решение обратиться с письмом в Министерство экономического развития и торговли для получения разрешения Кабинета министров Украины на изменение Правил ОРЭ, которыми предусматривается первоочередное включение блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки "Г", перед блоками, которые работают на импортном антраците

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Теги:  Владимир Гройсман,  уголь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС