Гройсман: треба збільшити власний видобуток вугілля і зменшити імпорт

Для досягнення стабільності вугільної галузі слід добувати більше українського вугілля, вважає Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що для досягнення стабільності вугільної галузі слід добувати більше українського вугілля. Про це він сказав під час урядової наради, присвяченій ситуації у вугільній галузі, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Я готовий допомогти, більш того, дав чіткі, конкретні задачі, які потрібно вирішити, щоб ситуація стала контрольованою. Нам треба збільшити власний видобуток вугілля і зменшити імпорт. Там немає питань, які неможливо вирішити - в межах Міністерства та за допомогою уряду та прем’єр-міністра", - заявив Гройсман.

Він також повідомив, що на початку серпня уряд очікує комплексний план заходів, де були б відображені інвестиційні пропозиції, оцінка ефективності використання наявних ресурсів, плани щодо аудиту.

"Маємо вийти на стабільність у галузі. Завдання поставлене, я буду чекати конкретної доповіді і конкретних результатів", - резюмував прем’єр-міністр.

За даними Державної фіскальної служби України, в січні-червні 2018 року Україна збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 40,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 11 млн 84,65 тис. т. Вартість імпортованного вугілля - $1 млрд 531,067 млн, що на 21,8% більше, ніж в січні-червні 2017 ($1 млрд 256,894 млн). Більше всього припадає на російське вугілля - 62,88% ($962,723 млн).

16 лютого 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури". Серед зазначених заходів – модернізація блоків ТЕС, які працюють на імпортному антрациті з метою застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

За даними Главкому, 21 червня 2018 року Рада Оптового ринку електроенергії прийняла рішення звернутися з листом до Міністерства економічного розвитку та торгівлі для отримання дозволу Кабінету міністрів України на зміну Правил ОРЕ, якими передбачається першочергове включення блоків ТЕС, що працюють на українському вугіллі марки "Г", перед блоками, які працюють на імпортному антрациті.