Гройсман назвал "перебором" требование о заключении Ляшко за позицию по энергобезопасности

Требовать взять под стражу экс-нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко за его позицию в отношении защиты энергобезопасности государства – это перебор. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Сам не раз горячо дискутировал с Олегом Ляшко, но требовать заключения за его откровенную позицию относительно энергетической безопасности государства, пусть даже эмоциональную, это перебор! Олег Ляшко, держись!", - написал Гройсман.

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сегодня суд должен принять соответствующее решение.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" Ляшко подрался с Герусом, обвинив его в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправки к закону.