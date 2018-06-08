Гройсман готовит отчет по закупке лекарств международными организациями

По словам Гройсмана, более 20 миллионов граждан получили рецепты на бесплатные лекарства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что доложит о ситуации по закупке лекарств международными организациями. Об этом глава Кабинета министров сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас мы делаем две программы. С одной стороны, закупку лекарств... Я готовлю сейчас большой доклад о состоянии закупки лекарств в международных организациях. И, поверьте мне, не все там так плохо, как кто-то хочет нам это навязать", - заявил Гройсман.

Он добавил, что более 20 миллионов граждан получили рецепты на бесплатные лекарства.

"Это примерно 240 лекарств, предоставляемых бесплатно", - отметил он.

Напомним, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко", представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила, что парламент должен обратиться в правоохранительные органы по расследованию дела о закупке лекарств.