Гройсман анонсував глибинну урядову перевірку усіх облгазів

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що облгази виходять за межі своїх повноважень

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд ініціює глибинну перевірку усіх облгазів України. Про це прем'єр-міністр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде створена спільна група за участі НКРЕКП, Міністерства регіонального розвитку та Міністерства енергетики.

"Ми будемо ініціювати глибинну перевірку усіх облгазів країни, бо те, що ми чуємо сьогодні, говорить про те, що вони виходять за межі своїх повноважень, і люди від цього страждають. Напевно, навіть, зробимо спільну групу - НКРЕКП, урядова группа, Мінрегіон, Міненергетики, і почнемо їх приводити до тями", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що облгази винні "Укртрансгазу" - дочірній компанії НАК "Нафтогаз України" близько 1 млрд доларів за несанкціонований відбір газу.

Зазначимо, у вересні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відмовила провести перевірку облгазів на вимогу оператора єдиної газотранспортної системи України "Укртрансгазу".