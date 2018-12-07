ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гройсман анонсував глибинну урядову перевірку усіх облгазів

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:11
Гройсман анонсував глибинну урядову перевірку усіх облгазів
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що облгази виходять за межі своїх повноважень

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд ініціює глибинну перевірку усіх облгазів України. Про це прем'єр-міністр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде створена спільна група за участі НКРЕКП, Міністерства регіонального розвитку та Міністерства енергетики.

"Ми будемо ініціювати глибинну перевірку усіх облгазів країни, бо те, що ми чуємо сьогодні, говорить про те, що вони виходять за межі своїх повноважень, і люди від цього страждають. Напевно, навіть, зробимо спільну групу - НКРЕКП, урядова группа, Мінрегіон, Міненергетики, і почнемо їх приводити до тями", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що облгази винні "Укртрансгазу" - дочірній компанії НАК "Нафтогаз України" близько 1 млрд доларів за несанкціонований відбір газу

Зазначимо, у вересні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відмовила провести перевірку облгазів на вимогу оператора єдиної газотранспортної системи України "Укртрансгазу".

У Кабміні обіцяють монетизувати всі субсидії в 2019 Західні партнери не готові викупити частку української ГТС, - Больц
Новини України Володимир Гройсмангаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся