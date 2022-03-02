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Group DF Фірташа перерахувала 100 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Україні

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Україна, Середа 02 березня 2022 22:05
Group DF Фірташа перерахувала 100 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Україні Дмитро Фірташ (Фото: dmitryfirtash.com)
Автор: RBC.UA

Group DF Дмитра Фірташа перерахувала 100 мільйонів гривень на спецрахунки НБУ для надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії у Facebook.

"Перший транш допомоги – для підтримки українців, чиї будинки зруйновано, і тих, хто сьогодні змушений залишити свій дім. Мільйони українців сьогодні опинилися без дому, без електропостачання, без продуктів харчування. Підтримки потребує система медицини. Постраждала величезна кількість людей. Упевнений, що великий бізнес зобов'язаний допомагати зараз", – наголосив голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Він відзначив, що кожен українець сьогодні на своєму місці має робити все можливе, щоб допомогти потерпілим.

"Україна – мій дім. Мені боляче за те, що там сьогодні відбувається. Молюся за життя українців. Зроблю все, щоб у мій дім повернувся мир", - додав бізнесмен.

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Дмитро Фірташ Газ
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