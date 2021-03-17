Group CEO Moneyveo получила награду "Лидер трансформации"

Журнал «Власть денег» представил рейтинг «Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса», сообщается на онлайн-ресурсе DSNews. В него вошли директора и собственники крупнейших и наиболее популярных компаний в Украине. Среди лучших была и Group CEO Moneyveo – Алёна Андроникова. Она одержала победу в номинации «Лидер трансформации».

О конкурсе DSNews

По словам организаторов, участие в конкурсе – это значимое событие, ведь мир бизнеса в нашей стране традиционно считается мужским. Поэтому уже второй год подряд редакция издательской группы «КАРТЕЛЬ», в которую входит журнал «Власть денег», проводит рейтингование успешных, креативных и эффективных женщин Украины, чтобы отметить их выдающиеся результаты работы. В рейтинге среди 25 избранных бизнес-леди – 12 были объявлены в номинациях за достижения в различных отраслях бизнеса и общественной деятельности: «Лидер общественного мнения», «New бизнес-вумен», «Вызов времени», «Власть денег», «Beautiful-бизнес» и др. Победителей определяли читатели журнала путем онлайн-голосования.

Успехи Moneyveo в условиях новой реальности

2020-й был годом испытаний на прочность как общества, так и государства. Он заставил измениться всех, но особенных, беспрецедентных трансформаций потерпел бизнес. Оказалось, что в критических условиях женщины-лидеры ничем не хуже мужчин смогли перестроить бизнес-процессы, принять вызовы и обозначить новые стратегические цели. А некоторые даже улучшили финансовые показатели своих компаний.

В прошлом году финтех-компании Moneyveo удалось не только легко адаптироваться к изменениям, сохранить штат работников, но и – выйти на новый уровень развития.

Понимая потребности клиентов, своей команды и рынка, в период коронакризиса Moneyveo активно развивает marketplace потребительского кредитования, разрабатывает инновационные технологические продукты, совершенствует внутренние операционные процессы, практически все переведя в онлайн. Компания улучшает условия удаленной работы для сотрудников, увеличивает количество программ корпоративной социальной ответственности и тому подобное. Как результат – стремительно растет ее клиентская база. Сейчас в сервисе обслуживается более 1 000 000 клиентов.

К тому же, именно в кризисном 2020-м Moneyveo выходит на международный рынок и запускает кредитный сервис во Вьетнаме.

Лидерство и трансформация

Трансформация такого уровня, конечно, была бы невозможна без руководителя, который взял бы на себя всю ответственность и в условиях скоростной диджитализации составил четкий план действий. Благодаря высокой экспертизе, креативному подходу, трудолюбию и, собственно, мощным лидерским навыкам Group CEO Алены Андрониковой – компания быстро трансформировалась и выросла в 10 раз от начала своего существования. За эти заслуги Алёна и была удостоена награды «Лидер трансформации» в конкурсе DSNews.

На церемонии награждения победителей Алёна рассказала, что трансформация стала ключевым трендом 2020-го года и окончательно перешла из категории «хайпа» в стратегическую модель построения бизнес-процессов: «Важным условием успеха в настоящее время является трансформация системы управления и новый подход к лидерству. Умение трансформировать все процессы вокруг себя – одно из главных качеств руководителя», – отметила Group CEO Манивео.

Алёна резюмировала: «Бизнес как вождение. Неважно, женщина или мужчина за рулем – водители должны знать правила, следовать к своей цели и получать удовольствие от путешествия».

Отвечая на вопрос организаторов мероприятия, как быть успешной бизнес-леди, управлять большим штатом сотрудников и при этом оставаться хрупкой женщиной, Group CEO Moneyveo сказала, что ее секрет успеха заключается в страсти к своей работе: «Если вы откровенно влюблены в то, что делаете, – всегда сможете достигать значительных результатов».

Подобные рейтинги свидетельствуют о высоком профессионализме женщин-руководительниц в деловом мире. А то, что среди самых успешных бизнесвумен оказалась Алёна Андроникова, говорит об очередное признании ее экспертности и лидерских навыков в социуме.