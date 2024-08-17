Гроссі заявив про ескалацію загрози ядерній безпеці на Запорізькій АЕС

"Знову ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС", - сказав він.

Гроссі додав, що залишається "надзвичайно стурбованим", та повторив заклик до "максимальної стриманості з усіх сторін", а також "до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених для захисту заводу".

Відповідна заява гендиректора МАГАТЕ пролунала після того, як у суботу, 17 серпня, так підконтрольна російським загарбникам "команда" ЗАЕС розповіла представникам Місії підтримки та допомоги Агентства про детонацію неподалік від охоронної зони станції вибухівки з безпілотника.

Зазначається, що місце зіткнення знаходилося поблизу спринклерних ставків для охолоджувальної води та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі. Це - єдина лінія на 750 кіловольтів (кВ), що залишилася, яка забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

В МАГАТЕ розповіли, що команда "негайно відвідала територію та повідомила, що пошкодження, ймовірно, спричинив дрон, оснащений вибуховим вантажем".

"Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС. Проте відбувся удар по дорозі між двома головними воротами ЗАЕС", - йдеться в публікації Агентства.

Ситуації на АЕС

Також було заявлено, що протягом останнього тижня військова діяльність у цьому районі, в тому числі поблизу Запорізької АЕС, була "інтенсивною".

"Команда чула часті вибухи, повторюваний вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу ЗАЕС, незважаючи на неодноразові заклики генерального директора Гроссі до стриманості", - розповіли в МАГАТЕ.

Крім того, тиждень тому російський "персонал" окупованої ЗАЕС повідомив групі МАГАТЕ, що начебто артилерійський снаряд влучив у місцеву електропідстанцію та водопровідну підстанцію в сусідньому місті Енергодар.

Через це нібито вийшли з ладу два трансформатори, що призвело до відключення електроенергії в усьому підконтрольному російським загарбникам місту. Наступного дня, 11 серпня, електропостачання було відновлено.

Також в МАГАТЕ нагадали про пожежу на одній із градирень ЗАЕС на початку цього тижня, яка "призвела до значних збитків, хоча безпосередньої загрози ядерній безпеці не було".

"Також цього тижня групи МАГАТЕ, які забезпечують постійну присутність Агентства на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику, повідомили про часті сигнали повітряної тривоги та атаки безпілотників", - передали в МАГАТЕ.

Крім того, додали в Агентстві, Гроссі обговорював ситуацію в російській Курській області, де тривають бої, та висловив готовність відвідати місцеву АЕС у місті Курчатов, аби оцінити ситуацію.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 16 серпня, російські пропагандистські медіа стали поширювати повідомлення про начебто підготову Україною провокацій на Запорізькій та Курській АЕС, та повторили фейкові заяви про якісь "брудні бомби".

В МЗС України та керівник Центру протидії дезінформації вже виступили із заявами, в яких спростували такі повідомлення російської пропаганди.

А також українська сторона звертає увагу, що подібні заяви кремлівських ЗМІ можуть свідчити про те, що РФ може готувати ядерну провокацію на Курській або Запорізькій атомній електростанціях, щоб звинуватити в ній Київ.