Гросси назвал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "технической миссией"

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Гросси отметил, что МАГАТЭ хочет создать группу, которая будет постоянно находиться на станции и контролировать ситуацию. В то же время он заявил, что визит экспертов на ЗАЭС является "техническим", а его команда "стремится предотвратить ядерную аварию".

Стоит отметить, Гросси уверяет, что миссия пробудет на Запорожской АЭС несколько дней. Однако оккупанты заявляют, что МАГАТЭ "увидит работу станции за один день".