Гросси назвал визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "технической миссией"
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию является "технической". Главная задача экспертов предотвратить ядерную аварию.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Гросси отметил, что МАГАТЭ хочет создать группу, которая будет постоянно находиться на станции и контролировать ситуацию. В то же время он заявил, что визит экспертов на ЗАЭС является "техническим", а его команда "стремится предотвратить ядерную аварию".
Стоит отметить, Гросси уверяет, что миссия пробудет на Запорожской АЭС несколько дней. Однако оккупанты заявляют, что МАГАТЭ "увидит работу станции за один день".
Напомним, ранее глава МАГАТЭ сказал, что демилитаризация ЗАЭС не входит в повестку дня агентства. По его мнению, этот вопрос должен решаться на "политических переговорах".
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