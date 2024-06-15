Гроссі не буде на саміті миру: названо причину

"Ні, я не братиму безпосередньої участі", - сказав Гроссі.

За його словами, таке рішення пояснюється прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там (на саміті миру, - ред)", - сказав гендиректор.

Водночас Гроссі вже висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися на саміті.

"І що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", - додав він.

Саміт миру

Цими вихідними, 15-16 червня, у Швейцарії ось-ось розпочнеться Глобальний саміт миру.

Більше 100 лідерів країн та урядів зберуться, щоб обговорити можливі шляхи досягнення миру в Україні на основі "формули" президента Володимира Зеленського.

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.