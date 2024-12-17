Гроші за програмою "єКнига" отримають тільки 18-річні українці: у Мінкульті пояснили причину

У межах програми "єКнига" кошти отримають лише ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18. Зокрема, їх можна витратити на покупку книг українською мовою. Йдеться про паперові видання, електронні та аудіокниги.

Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців від дня нарахування. Це можна зробити, як онлайн, так і офлайн. Проте тільки в тих в книгарнях, які беруть участь у програмі. Весь перелік цих книгарень можна знайти на сайті Українського інституту книги.

Чому "єКнига" доступна тільки для 18-річних

За словами Григоренко, 18 років - це вік прийняття самостійних виважених рішень.

"Тому держава стимулює читання, у такий спосіб, надаючи цю допомогу для того, щоб люди могли придбати книжки, які відповідають їх запиту на тому етапі життя", - заявила Галина Григоренко.