Гроші під матрацом чи дохід у ПУМБ? Чому депозит краще

Гроші можуть просто лежати. Але навіщо?

Заощадження можна умовно розділити на три групи.

На щоденні витрати. Ці гроші мають бути доступними на картці чи поточному рахунку.

На непередбачені ситуації. Фінансова подушка потрібна для термінових витрат, тому її також варто залишати доступною.

На майбутнє. Якщо певна сума вже відкладена й не знадобиться найближчими місяцями, можна розглянути її розміщення на депозиті.

Головне – не обмежувати доступ до грошей, які можуть знадобитися терміново, а підібрати інструмент для заощаджень, які можуть почекати.

Гроші під матрацом, у конверті чи на депозиті?

Тумбочка – 1 кімната, 0 "квадратів", дохідність 0%.

Конверт у шухляді – окрема адреса, але без відсотків.

Книжка на полиці – затишно й непомітно, але гроші можуть надовго загубитися між сторінками.

Матрац – просторо, проте додаткового доходу не приносить.

Усі ці варіанти дозволяють зберігати гроші, але не допомагають їм заробляти. Альтернативою для частини заощаджень може стати акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" від ПУМБ.

Нова адреса для заощаджень: "Дохідний ПЛЮС"

ПУМБ пропонує розмістити нові гривневі кошти на 3 або 6 місяців під 16% або 17% річних відповідно.

Основні умови:

16% річних – на 3 місяці;

– на 3 місяці; 17% річних – на 6 місяців;

– на 6 місяців; мінімальна сума – 500 грн ;

; відсотки виплачуються щомісяця на картку ПУМБ;

поповнення депозиту не передбачене;

дострокове зняття коштів і розірвання договору не передбачені;

автоматична пролонгація відсутня;

оформити депозит можна за кілька кліків у застосунку ПУМБ.

Пропозиція діє з 1 жовтня до 20:00 30 грудня 2026 року. Депозит відкривається лише за рахунок нових коштів.

Це варіант для тих, хто має заощадження з визначеною метою, але не планує використовувати їх протягом наступних кількох місяців.

Що таке "нові кошти"?

"Дохідний ПЛЮС" можна відкрити лише за рахунок нових коштів.

Для цієї акції це різниця між сумою залишків власних коштів клієнта на момент відкриття депозиту та сумою таких залишків станом на 23:59:59 24 вересня 2026 року.

Самостійно нічого розраховувати не потрібно: застосунок ПУМБ автоматично визначає доступну для розміщення суму відповідно до умов пропозиції.

Скільки можуть принести гроші?

Відсоткова ставка стає зрозумілішою, якщо перевести її у гривні.

Наприклад, якщо розмістити 100 000 грн на 6 місяців під 17% річних, орієнтовний дохід після державного оподаткування становитиме близько 8 570 грн.

У розрахунку враховано фактичний строк розміщення: 93 дні для депозиту на 3 місяці та 184 дні – на 6 місяців. Наведена сума є орієнтовною. Після оподаткування фактичний дохід буде меншим.

Тобто заощадження, які певний час не потрібні для щоденних витрат, можуть за цей період принести додатковий дохід.

Більше деталей про надійні та вигідні депозити на сайті ПУМБ.

Які гроші варто переселити?

Депозит не обов’язково має стати новою адресою для всіх заощаджень.

Фінансову подушку, резерв на непередбачені витрати та гроші на найближчі покупки краще залишати доступними.

Натомість депозит можна розглянути для коштів, відкладених на ремонт, навчання, майбутню покупку чи іншу ціль, якщо витратити їх планується через кілька місяців.

Гроші у вільному доступі, на які нараховуються прибуток можна тримати на Манібоксі від ПУМБ.

Просте правило: розміщуйте на депозиті лише ті кошти, які не знадобляться вам протягом усього строку вкладу.

Чому важлива не лише ставка, а й банк?

Обираючи депозит, важливо враховувати не лише ставку, а й умови розміщення коштів та банк, якому ви їх довіряєте.

ПУМБ успішно працює в Україні вже 35 років і обслуговує понад 2,5 млн фізичних клієнтів та 185 тисяч бізнесів. За даними НБУ, банк входить до топ-4 українських банків за обсягом строкового депозитного портфеля фізичних осіб у гривні та до топ-10 за іншими ключовими показниками.

Строкові депозити у ПУМБ мають понад 125 тисяч клієнтів, а частка продовження депозитів перевищує 94%, що одним з найвищих показників в України. У середньому клієнт із депозитом має два відкриті вклади в ПУМБ.

ПУМБ також є учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

Вашим грошам час переїхати у ПУМБ, щоб заробляти для вас?

Одні гроші потрібні щодня, інші мають залишатися фінансовим резервом. Але заощадження, які вже мають свою мету й не знадобляться найближчими місяцями, можуть отримати іншу адресу.

Акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" від ПУМБ дає можливість розмістити нові гривневі кошти на 3 або 6 місяців під 16% або 17% річних та отримувати відсотки щомісяця на картку.

Бо хороша адреса для грошей – це не лише місце, де вони зберігаються. Це місце, де вони можуть приносити дохід.

ПУМБ – надійний та вигідний банк для клієнтів!