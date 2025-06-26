Гроші за "пакунок малюка": чи втратить сім'я субсидію, якщо отримає цю виплату

Батьки новонароджених отримують від держави "пакунок малюка", який можна забрати в грошовому еквіваленті. Тож у багатьох сімей виникає питання, чи враховують цю допомогу до сукупного доходу родини і чи впливає вона на отримання субсидії?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики у Facebook.
Для багатьох, хто отримує соціальні виплати від держави, принциповим є розмір сукупного доходу сім'ї, оскільки він має значення при призначенні та розрахунку житлової субсидії, субсидії на оренду житла для ВПО чи інших видів допомог.
"Пакунок малюка" - це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. Така допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу родини і, відповідно, ніяк не вплине на призначення інших виплат", - пояснили у Міністерстві.
Додамо, що у 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральну допомогу "пакунок малюка" або грошову компенсацію у розмірі 7 689 гривень. Це дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей віком до 6 років.
"Пакунок малюка" - це спеціальний набір для новонароджених дітей в Україні. Його надає держава як соціальну допомогу для підтримки батьків у перші місяці життя дитини.
Програма діє в межах державної підтримки сімей із новонародженими. Грошова компенсація за "пакунок малюка" є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину.
Вона призначена для придбання товарів для дітей - засобів догляду та гігієни (зокрема, підгузків і серветок), дитячого одягу й взуття, харчування, посуду, іграшок, текстилю (рушників, ковдр), а також дитячих ходунків, колясок і ванночок для купання.
Раніше ми ділились інструкцією, як отримати гроші замість "пакунку малюка".
Читайте також про те, як отримати пакунок малюка, якщо дитина народилась за кордоном.
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