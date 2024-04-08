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За гроші допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома": у Харкові затримали групу інженерів-зрадників

Харків, Понеділок 08 квітня 2024 12:25
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За гроші допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома": у Харкові затримали групу інженерів-зрадників Фото: у Харкові затримали двох інженерів-зрадників (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали у Харкові інженерів-проєктувальників, які за гроші з РФ допомагали під'єднати Запорізьку АЕС до "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Затримано шістьох колишніх посадовців проєктних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом", - йдеться в повідомленні.

Розробляли проєкт на замовлення РФ

На замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій.

Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також представники "Росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ.

СБУ викрила та попередила плани ворога, затримавши зрадників на етапі підготовки проєктної документації для агресора.

"Тим самим українська спецслужба зірвала спроби "Росатома" отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій", - йдеться в повідомленні.

Деталі про групу інженерів-зрадників

Основним фігурантом провадження є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича - власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома".

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту.

До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми та передавали їх проєктантам.

Підозра та ймовірний термін

Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Фото: затримання групи інженерів-зрадників та докази їх співпраці з РФ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує зрадників

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці в Херсоні затримали мережу ворожих інформаторів. Вони готували ракетні удари по підрозділах Сил оборони.

Також правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Сьогодні ми писали про те, що співробітники Служби безпеки України затримали "ексрегіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.

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Запорізька АЕС Служба безпеки України
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