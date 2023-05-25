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Гроші агресора мають працювати на економіку України, НБУ має про це пам’ятати, - УСПП

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Четвер 25 травня 2023 15:25
Гроші агресора мають працювати на економіку України, НБУ має про це пам’ятати, - УСПП Фото: гроші агресора мають працювати на економіку України, НБУ має про це пам’ятати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Після російського вторгнення, Національний банк заборонив операції з російським рублем, через що на рахунках українських підприємств "зависли" заблоковані рублі. Така тактика потребує удосконалення - адже гроші мають працювати на економіку, а не лежати на рахунках, тому варто дозволити підприємствам одноразово провести операції з обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Української спілки промисловців та підприємців Анатолія Кінаха.

"Однозначно НБУ, як і наша держава в цілому, ухвалили необхідні рішення, які стосуються неприпустимості торгових, економічних та фінансових відносин з державою-агресором. Але, в той же час, виникла необхідність в удосконаленні - в тому числі санкційної політики і валютних обмежень", - зауважив Кінах.

Він висловив переконання, що "вікно", яке відкриє НБУ для того, аби підприємства позбавилися російських рублів, допоможе економіці України, адже гроші повинні працювати.

"Санкції дають максимальний ефект тоді, коли вони наносять шкоду агресору, а не власним економічним інтересам. Однозначно Національний банк України повинен оперативно, чітко розглянути всі ці питання і зробити все, щоб ці кошти працювали в інтересах української економіки", - підкреслив Кінах.

За його словами, ці питання потребують вирішення, адже Україні передусім необхідно, щоб підприємства продовжували роботу, а люди - отримували зарплати.

"Необхідно створити умови, щоб ці підприємства працювали, бо за цим - тисячі і тисячі робочих місць, надходження у наш бюджет і економічний ресурс, який нам необхідний як для перемоги над агресором, так і для життєдіяльності держави. Тобто, цю роботу необхідно вдосконалювати в широкому спектрі - і по ресурсам, які заблоковані на рахунках, і з сотнями підприємств, які знаходяться в санкційних списках", - резюмував Кінах.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року вийшла постанова НБУ №18, якою забороняється здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів. Через це на рахунках понад 200 українських підприємств виявилися заблокованими понад $50 млн.

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