Грошей на експлуатацію доріг може не вистачити навіть на пів року, - Кубраков

За словами міністра, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально "сипляться". Втім, попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та з Світовим банком, щоб залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.

Кубраков відзначив, що проекти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Тоді як з дорогами, які ведуть до лінії фронту, міжнародні банки працювати не будуть.

"Для фронтових доріг залишається тільки держбюджет", - пояснив міністр.

Ремонт доріг в Україні

В 2022 році Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав урядовий законопроект про використання коштів державного дорожнього фонду. Тоді планувалося відновити ремонт доріг за кошти цього фонду.

У середині листопада 2023 року повідомлялося, що у 2024 році надходження з державного Дорожнього фонду будуть направлені до загального фонду держбюджету. На дорогах залишиться три джерела.