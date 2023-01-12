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Громов про контроль Соледара ЗСУ: відсотки рахувати недоречно

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Донбас, Четвер 12 січня 2023 13:00
Громов про контроль Соледара ЗСУ: відсотки рахувати недоречно Фото: у Генштабі ЗСУ відмовилися називати відсоток контролю Соледара (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Оцінювати, який саме відсоток міста Соледар Донецької області контролюють ЗСУ, і де тривають тяжкі бої, некоректно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Стосовно Соледара: ідуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку - намагається контролювати ворог. Бої ідуть, бої запеклі. Поки так", - сказав він.

Що відомо про ситуацію в Соледарі

Сьогодні, 12 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що найважчі бої на сьогодні тривають в районі Соледара на Донбасі. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат та не має успіху.

11 січня російські пропагандисти заявили, що нібито бойовики ПВК "Вагнера" захопили Соледар Донецької області та контролюють усю територію міста. На це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що заяви окупантів про "взяття" Соледара - фейк, а Росія не контролює місто. За його словами, битва за Соледар є важливою, оскільки перевага ворога на цьому плацдармі дасть йому змогу вийти на нові рубежі - Слов'янськ та Краматорськ.

До цього, 9 січня, Маляр заявляла, що росіяни розпочали потужний штурм Соледара. Для наступу вони задіяли велику кількість штурмових груп, які сформовані з найкращих резервів "вагнерівців".

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