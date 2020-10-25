В России известного бизнесмена нашли мертвым от пули снайпера

Фото: Александр Петров (bor-odin.livejournal.com/)

В России нашли мертвым муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.

Об этом сообщает 47News.

Правоохранители подозревают заказной характер преступления.

По словам охранников его коттеджа, в доме в этот день гостей не было, в окрестностях они тоже никого не видели. Поэтому, не исключено, что снайпер располагался на другом берегу реки.

И.о. главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин, рассказал, что у Петрова не было врагов.

Петров являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании, а также еще 45 коммерческих структур и предприятий Ленинградской области.

Депутат занимался торговлей нефтепродуктами и топливом, строительством, управлением жилищно-коммунальным хозяйством. Общий оборот принадлежащего Петрову бизнеса, по официальным документам, превышал миллиард рублей в год.

Напомним, в мае народного депутата Украины Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.

Напомним, в ноябре 2019 года был найден мертвым депутат районного совета Кременчуга Андрей Гаврилов.