Громов про мобілізацію в Україні: сумбурності немає

Він пояснив, що мобілізація в Україні почалася на початку повномасштабного вторгнення і триває досі. Таким чином доукомплектовуються існуючі та новостворені частини ЗСУ.

"Ми також проводимо відповідні заходи, в нас масова мобілізація була на початку війни. В подальшому протягом всіх місяців відбиття російської агресії заходи мобілізації у нас проводяться, але проводяться планово. У нас не було такого, як противник відмобізізував 300 тисяч. Ми доукомплектовуємо військові частини, формуємо нові військові частини. Ми робимо все за планом. Сумбурності в діях керівництва країни, керівництва ЗСУ немає", - заявив Громов.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що подальша мобілізація в Україні буде залежати від ходу війни.

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