ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм - глобальне опитування

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 січня 2023 10:50
Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм - глобальне опитування Фото: багаті жителі світу втратили економічний оптимізм через інфляцію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року лише 40% жителів планети вірять, що їхні сім'ї у наступні п'ять років житимуть краще. Це на 10 в.п. менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування групи Edelman у 28 країнах.

Дані Edelman Trust Baromert свідчать, що найбільш песимістичні жителі країн із розвиненою економікою: США (36%), Великобританія (23%), Німеччина (15%) та Японія (9%).

Громадяни багатих країн втратили економічний оптимізм - глобальне опитування

Економіки, що швидко зростають, показали набагато вищі бали, хоч і нижчі, ніж минулого року. Лише Китай протистояв цій тенденції зі зростанням на 1 п.п. до 65%, попри економічний спад, викликаний його тепер уже пом'якшеною політикою "нульового COVID".

Такі побоювання відбивають глибоку невизначеність щодо стану світової економіки, оскільки війна Росії проти України продовжується, а центральні банки підвищують свої кредитні ставки, щоб упоратися з інфляцією.

Опитування підтвердило, як суспільства були поділені наслідками пандемії та інфляції. Домогосподарства з вищими доходами, як і раніше, загалом довіряють таким інститутам, як уряд, бізнес, ЗМІ та НУО. Але відчуження поширене серед груп із низьким доходом.

"Це справді знову показало масовий класовий розрив", - сказав Річард Едельман

Опитування виявило зростання недовіри до установ серед домогосподарств з низьким доходом. Індекс довіри Edelman зареєстрував середній рівень довіри до ключових установ серед респондентів із високим доходом у США на рівні 63%. Цей показник упав до 40% серед груп з низьким доходом.

Нагадаємо, в 2021 році опитування групи Edelman виявив, що рівень суспільної довіри до урядів у світі впав до нового мінімуму через пандемію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
DAILY
Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ
Юлія Акимовакоресподент Зброя, яка змінить війну. Що Захід може надати Україні для перемоги над РФ