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У громадських місцях Вінниці заборонили російську музику, фільми і не тільки

Вінниця, П'ятниця 27 жовтня 2023 12:30
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У громадських місцях Вінниці заборонили російську музику, фільми і не тільки Фото: міський голова Вінниці Сергій Моргунов (vezha-ua)
Автор: Володимир Костирін

Депутати міської ради Вінниці на сесії запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду.

Таке рішення сесії було ухвалено сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.

Що потрапило під заборону

У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:

  • російськомовна музика,
  • книги мовою країни-агресора,
  • телепрограми російською мовою,
  • спектаклі російською,
  • фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.

Раніше повідомлялося, що в Верховній Раді пропонують ввести штрафи за використання російської музики в громадських місцях в Україні. Про це йдеться в законопроєкті №9547.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили російську музику в громадських місцях та в медіа.

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Вінниця мовний закон російська музика
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