В общественных местах Винницы запретили российскую музыку, фильмы и не только

Депутаты городского совета Винницы на сессии ввели в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет .

Такое решение сессии было принято сегодня, 27 октября. Дата совпала с Днем украинской письменности и языка, что городской голова Сергей Могрунов назвал символичным.

"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение", - отметил мэр.

Что попало под запрет

В Винницкой общине теперь под запретом на улицах и общественном пространстве: