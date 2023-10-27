В общественных местах Винницы запретили российскую музыку, фильмы и не только
Депутаты городского совета Винницы на сессии ввели в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет.
Такое решение сессии было принято сегодня, 27 октября. Дата совпала с Днем украинской письменности и языка, что городской голова Сергей Могрунов назвал символичным.
"В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение", - отметил мэр.
Что попало под запрет
В Винницкой общине теперь под запретом на улицах и общественном пространстве:
- русскоязычная музыка,
- книги на языке страны-агрессора,
- телепрограммы на русском языке,
- спектакли на русском,
- фильмы и сериалы российского производства и на русском языке.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагается ввести штрафы за использование российской музыки в общественных местах в Украине. Об этом говорится в законопроекте №9547.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.
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