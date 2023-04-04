Громади запорізької області отримали від "Рятуємо життя" чергову партію продуктових наборів

"У цих наборах є і крупи, і консерви, і солодощі. В інших наборах 0 засоби для гігієни та речі першої потреби. Така допомога необхідна людям, тому що ми живемо біля зони бойових дій, де, на жаль, дуже часті обстріли. Ми дуже вдячні Метінвесту за таку допомогу", - каже голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк.

У міста й села Запорізької області така гуманітарна допомога від проекту їде не вперше.

Нагадаємо, гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" була створена для підтримки України ще на початку повномасштабного вторгнення. За рік українці з 70 територіальних громад отримали понад 4 000 тонн харчових продуктів і засобів гігієни.

Донорами проекту стали понад 200 компаній зі всього світу. До ініціативи долучилося 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. Загалом за рік гуманітарний проєкт допоміг майже 500 тисячам людей.