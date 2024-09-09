Громади для ВПО: що потрібно, щоб вимушені переселенці стали їх повноцінними мешканцями

За її словами, нині в Україні налічується понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб, 26% з яких потребують соціального захисту. Причому йдеться не лише про вирішення їхнього житлового питання, а і про допомогу у працевлаштуванні, економічну і соціальну реінтеграцію. Ключова роль у цьому процесі саме у приймаючих громад.

"Згідно з останніми опитуваннями, громадяни, чиє знищене житло знаходиться на окупованих територіях, або на територіях бойових дій, на питання про те, чи варто відновлювати його, відповідають, що тільки за наявності необхідних безпекових умов. Відтак, нам потрібно зосередитись на тому, щоб місце їх нинішнього проживання наразі ставало їхньою домівкою. І ключова роль у цьому у приймаючих громад”, - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що нині слід зосередитись не на короткострокових варіантах вирішення житлового питання ВПО, а на довгострокових. Тому і на рівні Парламенту, і на рівні Уряду зараз активно розробляються варіанти таких інструментів. Деякі запозичені з практик ЄС, але адаптовані під Україну, деякі – взагалі вимога міжнародних партнерів, які фінансово допомагають відновленню нашої країни.

"Наразі у роботі чотири такі інструменти: поліпшення умов іпотеки "єОселя" для ВПО, яка нині для них здебільшого недоступна, додаткові субсидії на оренду житла, соціальна оренда, а також окремий вид оренди – з правом викупу. Запуск двох останніх інструментів – вимога оновити житлове законодавство, що зафіксовано в програмі Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримує від ЄС 50 млрд євро", – розповіла Шуляк.

Вона також підкреслила, що приймаючим громадам надважливо надавати допомогу внутрішнім переселенцям у працевлаштуванні, перенавчанні та підвищенні свого професійного рівня, щоб вони могли стати більш конкурентними на ринку праці, мали можливість забезпечувати себе й родину.

Крім цього, парламентарка підкреслила, що громадам слід зосередитись і на створенні своїх програм комплексного відновлення, в яких має бути прописаних комплекс заходів щодо підвищення якості надання соціальних послуг. Це, зокрема, допомога внутрішньо переміщеним особам і усім людям, які потребують соціального захисту.

"Певна частина грошей за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС, зокрема майже 1 мільярд євро, піде у громади напряму. І для нас дуже важливо, щоб громади були максимально готовими для реалізації якісних проєктів на місцях", – наголосила голова комітету місцевого самоврядування.

Насамперед, пояснила вона, ці проєкти повинні бути направлені на надання якісних послуг від держави, зокрема, в сфері охорони здоров’я, освіти, а також для забезпечення домівками ВПО і тих осіб, житло яких зруйноване або пошкоджене, та підтримки критичної інфраструктури.