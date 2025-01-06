Громади тепер можуть впливати на перерозподіл місцевих бюджетів, а депутати зобовʼязані звітувати перед ними

Президент підписав закон України, що запроваджує для мешканців громад кілька ефективних інструментів місцевої демократії. Йдеться, зокрема, про те, що місцеві депутати будуть зобов‘язані звітувати перед мешканцями у форматі реальних зустрічей, де будуть зобовʼязані відповідати на їх запитання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Йдеться, за її словами, про ухвалений у 2024 році законопроєкт №7283, який 6 січня підписав президент Володимир Зеленський. Він є одним з ключових для того, щоб сприяти децентралізаційним процесам в Україні.

Місцеві депутати будуть зобов‘язані звітувати перед мешканцями - досі це відбувалося раз на рік. Але тепер депутати будуть зобов‘язані не просто звітувати перед своєю громадою, а робити це на відкритих зустрічах, де відповідатимуть на питання, вестимуть активну дискусію, публікуватимуть свої звіти, щоб виборці бачили, що робить обраний ними місцевий депутат.

Ще одна важлива норма, яку запроваджує підтриманий сьогодні законопроєкт - запровадження місцевих референдумів. До завершення воєнного стану, згідно з Законом, вони неможливі, але після його завершення їх обов‘язково почнуть проводити.

“До такого формату волевиявлення потрібно готуватися вже сьогодні, адже таким інструментом як референдум ми будемо користуватися після перемоги. Без цього не обійтись” - зазначила нардеп.

Також віднині більший вплив матимуть електронні петиції, оскільки їх результати зобовʼяжуть розглядати набагато оперативніше - на черговій сесії міськрад. Інший важливий пункт закону, який набирає чинності від сьогодні - встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади. До 1 січня 2027 року ОМС мають увідповіднювати закону чинний статут територіальної громади або затвердити новий.

За словами Шуляк, до першої редакції ухваленого законопроєкту №7283 було подано чимало правок, які зрештою були враховані і законопроєкт нарешті підтримали у парламенті. Для продовження реформи децентралізації він - один з ключових, оскільки передбачає активну участь людей в життєдіяльності громади не лише на період виборів, а і між ними.

“Ми чітко усвідомлювали, що деякі законодавчі зміни, необхідні для реалізації принципів народовладдя, “провисають” далеко не перший рік, якщо не десятиліття. Крім цього, багато надважливих децентралізаційних законопроєктів забуксували на рівні Конституції через війну. Але відсьогодні один з них, який впроваджує необхідні ефективні інструменти місцевої демократії, нарешті вступає в силу”, - резюмувала Шуляк.