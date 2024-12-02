Громади просять повернути військовий ПДФО до місцевих бюджетів: як це зробити

Громади без військового ПДФО втрачають ресурс для забезпечення видатків місцевих бюджетів. Вирішенням цієї проблеми може бути, зокрема, закріплення нормативу зарахувань до доходів загального фонду бюджетів територіальних громад ПДФО в розмірі не менше 70%. Але для цього потрібні зміни до Бюджетного кодексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк

За її словами, зменшення доходів місцевих бюджетів через вилучення військового ПДФО - нині одна кількох найнагальніших фінансових проблем ОМС. Ці зміни вступили в силу з 1 жовтня 2023 року. Їх суть у тому, що військове ПДФО до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, буде зараховуватись до спеціального фонду державного бюджету.

"З бюджетів органів місцевого самоврядування забрали ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового та начальницького складу. Наслідком цього є відсутність достатнього фінансового ресурсу для забезпечення першочергових видатків місцевих бюджетів", - пояснила Шуляк.

Вона додала, що вирішити цю проблему можна шляхом компенсації бюджетам місцевого самоврядування військового ПДФО. Це можливо у два способи. Перший варіант - внести зміни до розрахунку додаткової дотації щодо компенсації втрат ПДФО від оподаткування доходів з грошового забезпечення військовослужбовців. Як це передбачає Закон №3428-ІХ, №3460-ІХ. Так, у Законі №3460-ІХ на такі цілі на 2024 рік передбачено 33,4 млрд гривень додаткової дотації.

Йдеться про надання додаткової дотації для компенсації зменшення ресурсів загального фонду бюджетів сільським, селищним, міським громадам у 2024 році порівняно з 2021 роком у зв'язку із зарахуванням у 2024 році частини ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців до спеціального фонду держбюджету.

"Інший робочий варіант - закріпити на постійній основі шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України норматив зарахувань до доходів загального фонду бюджетів територіальних громад ПДФО в розмірі не менше 70%", - переконана Шуляк.

Парламентарка зазначила, що потрібно внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими передбачити повернення надходження від податку з доходів, одержаних військовослужбовцями до бюджетів громади тих держустанов, які функціонували на території громади до введення воєнного стану. Це має стосуватись прикордонної служби, поліції, служби надзвичайних ситуацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо, підкреслила Олена Шуляк.

Нардепка також нагадала, що до Бюджетного та Податкового кодексів мають внести зміни щодо зарахування ПДФО за місцезнаходженням підприємств, а не за місцем реєстрації їх юросіб. Це допоможе удосконалити механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Подібні зміни - один з 150 індикаторів, без виконання яких 50 млрд євро, що надаються за програмою Ukraine Facility, Україна отримати не зможе.

"Адміністрування місцевих податків входить до переліку найбільш проблемних питань органів місцевого самоврядування у 12 основних сферах діяльності громад, на які вони самі вже неодноразово вказували. Йдеться про відсутність стимулів в ОМС щодо місцевого економічного розвитку, залучення підприємств на свою територію", - підсумувала Шуляк.