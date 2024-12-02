Громады просят вернуть военный НДФЛ в местные бюджеты: как это сделать

Общества без военного НДФЛ теряют ресурс для обеспечения расходов местных бюджетов. Решением этой проблемы может быть, в частности, закрепление норматива отнесений к доходам общего фонда бюджетов территориальных громад НДФЛ в размере не менее 70%. Но для этого необходимы изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

По ее словам, уменьшение доходов местных бюджетов из-за изъятия военного НДФЛ - сейчас одна из самых неотложных финансовых проблем ОМС. Эти изменения вступили в силу с 1 октября 2023г. Их суть в том, что военное НДФЛ до 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение, будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета.

"Из бюджетов органов местного самоуправления забрали НДФЛ по денежному довольствию, денежным вознаграждениям и другим выплатам, полученным военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава. Следствием этого является отсутствие достаточного финансового ресурса для обеспечения первоочередных расходов местных бюджетов", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что решить эту проблему можно путем компенсации бюджетам местного самоуправления военного НДФЛ. Это возможно двумя способами. Первый вариант – внести изменения в расчет дополнительной дотации по компенсации потерь НДФЛ от налогообложения доходов по денежному обеспечению военнослужащих. Как это предусматривает Закон №3428-IX, №3460-IX. Так, в Законе №3460-ІХ на такие цели на 2024 год предусмотрено 33,4 млрд гривен дополнительной дотации.

Речь идет о предоставлении дополнительной дотации для компенсации уменьшения ресурсов общего фонда бюджетов сельским, поселковым, городским громадам в 2024 году по сравнению с 2021 годом в связи с зачислением в 2024 году части НДФЛ от налогообложения доходов в виде денежного довольствия военнослужащих в специальный фонд госбюджет.

"Другой рабочий вариант – закрепить на постоянной основе путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины норматив зачислений в доходы общего фонда бюджетов территориальных громад НДФЛ в размере не менее 70%", – убеждена Шуляк.

Парламентарий отметила, что нужно внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми предусмотреть возврат поступления от налога с доходов, полученных военнослужащими в бюджеты громады тех госучреждений, которые функционировали на территории громады до введения военного положения. Это должно касаться пограничной службы, полиции, службы чрезвычайных ситуаций, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, подчеркнула Елена Шуляк.

Нардеп также напомнила, что в Бюджетный и Налоговый кодексы должны внести изменения по зачислению НДФЛ по местонахождению предприятий, а не по месту регистрации их юрлиц. Это поможет усовершенствовать механизм горизонтального выравнивания местных бюджетов. Подобные изменения – один из 150 индикаторов, без выполнения которых 50 млрд евро, предоставляемых по программе Ukraine Facility, Украина получить не сможет.

"Администрирование местных налогов входит в перечень наиболее проблемных вопросов органов местного самоуправления в 12 основных сферах деятельности громад, на которые они сами уже неоднократно указывали. Речь идет об отсутствии стимулов в ОМС по местному экономическому развитию, привлечению предприятий на свою территорию", - подытожила Шуляк.