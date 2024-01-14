Громади можуть купувати засоби РЕБ для протидії російським ракетам і дронам, - Ігнат

Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для захисту від ворожих ракет і дронів.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це стандартна практика (протидія ворожим повітряним атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, - ред.). У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ", - заявив він.

За його словами, наразі в цьому напрямку ведеться активна робота.

"І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш - стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти - це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", - заявив Ігнат.

Він додав, що зараз керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти.

"Це вже робиться… За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", - заявив речник Повітряних сил.

Захист від безпілотників

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна планує збільшити виробництво захисту від ворожих безпілотників. Зокрема, засобів радіоелектронної боротьби та наземних безпілотних платформ.

Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.

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